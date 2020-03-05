Минобороны Турции оценило потери сирийской армии в ходе операции "Щит весны" в Идлибе

Более 180 сирийских солдат были "обезврежены" за минувшие сутки в ходе операции Анкары "Щит весны" в Идлибе. Такие данные приводит Минобороны Турции в четверг, 5 марта. Кроме того, турецкая сторона сообщает о значительных потерях в технике, которую понесла армия САР за последние 24 часа.

— Были уничтожены четыре танка, пять артиллерийских орудий, три противотанковых орудия, две единицы бронетехники, восемь военных машин, обезврежено 184 сирийских солдата, — говорится в сообщении военного ведомства.

Между тем российское Минобороны накануне сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе. Кроме того, в ведомстве сообщили, что Турция нарушила международное право, перекинув в сирийскую провинцию ударную группировку, которая по численности сравнима с механизированной дивизией.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, на днях стало известно о гибели ещё двоих турецких военных.