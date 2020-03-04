Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что посты турецких военных срослись с укрепрайонами террористов.

— Произошло сращивание укреплённых районов террористов с развёрнутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами, — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны напомнил, что, по сочинским соглашениям 2018 года, Анкара должна была вытеснить террористов и их артиллерию на 15–20 км от границ идлибской зоны.

— Вместо этого результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе, — отметил Конашенков.

Он добавил, что из-за невыполнения Анкарой обязательств атаки на российскую базу Хмеймим стали регулярными. Также Конашенков подчеркнул, что Турция нарушила международное право, перекинув в Идлиб ударную группировку, которая по численности сравнима с механизированной дивизией.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, о гибели ещё двоих турецких военных стало известно сегодня.