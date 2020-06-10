В Крыму возбудили дело в отношении органов опеки после убийства шестилетней девочки

В Крыму после изнасилования и убийства шестилетней девочки следственные органы возбудили уголовное дело из-за халатности органов опеки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

— По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлёкшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки стало известно, что мать малышки злоупотребляла алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности комиссией по делам несовершеннолетних. Однако частые нарушения родительских обязанностей остались без внимания органов опеки, семья не была поставлена на учёт, не проводились профилактические мероприятия.

Следствие даст оценку сотрудникам органов опеки, которые должны были принимать меры в отношении семьи, но не сделали этого.