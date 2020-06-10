Выброшенные миллиарды. "Кладбище" люксовых авто в Дубае сняли на видео

Десятки тысяч разбитых суперкаров годами пылятся на гигантской парковке. И это не сюжет из фантастического фильма, а реальная локация в Дубае. Фотографий с настоящего "кладбища" люксовых авто в Сети целое множество, а вот видео — не так много. Блогер Supercar Blondie пробралась на территорию стоянки и показала, что там творится в 2020 году.

Все эти машины оказались здесь по разным причинам, но рано или поздно будут проданы на аукционе. Большая часть из них имеет либо значительные повреждения, либо разбита буквально вдребезги. Supercar Blondie нашла здесь Mercedes-AMG G63 и AMG GT, Lamborghini Huracan, Bentley Bentayga, Jaguar F-Type, Porsche Cayenne и даже Tesla Model X. Самый дорогой "местный житель" — Rolls-Royce Wraith с сильно повреж­дённой передней частью кузова. Однако нашлись на парковке внедорож­ники и суперкары, которые, по крайней мере на первый взгляд, вообще не бывали в ДТП. Легенда гласит, что их владельцы однажды бежали из Эмиратов из-за финансовых проблем, бросив своих "ласточек" на произвол судьбы. Так или иначе, но на "стоянке смерти" были замечены совершенно нетронутые Ferrari California T и Mercedes-AMG G63 последнего поколения.