Ногой по лицу. В Екатеринбурге автомойщик избил и ограбил пенсионера — видео

На Урале 33-летний мужчина избил и ограбил 68-летнего пенсионера. О случившемся в дежурную часть сообщила продавец одного из магазинов.

Когда полицейские приехали на место, пострадавший уже ушёл, передаёт Ura.ru. Стражи порядка отсмотрели записи с камеры видеонаблюдения, после чего во время патрулирования опознали нападавшего.

— Это мойщик машин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей — дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение, — уточнили в пресс-группе Управления МВД РФ по Екатеринбургу.

Грабителя арестовали, его могут отправить в колонию на семь лет. Личность пострадавшего пенсионера удалось установить с помощью обхода квартир.