Названы страны, которые могут открыть первыми для российских туристов

Международные туристические рейсы могут возобновить с начала августа. В этом случае первыми для российских туристов откроют полёты в государства СНГ и те страны, где меньше всего больных CoViD-19. Такое мнение в беседе с News.ru высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, среди европейских стран Германия может стать первой, куда российские власти разрешат полёты. Не исключено, что на волне открытия авиасообщения могут возобновить рейсы в Грузию и Египет.

При планировании путешествий эксперт призывает обращать внимание не только на эпидемиологическую ситуацию, но и на обстановку в стране. В частности, стоит подумать, прежде чем ехать в США и Бельгию. Вместо этого можно присмотреться к Юго-Восточной Азии и Турции.