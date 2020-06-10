ФСБ показала, как задерживали подозреваемых в подготовке теракта в Крыму

ФСБ РФ опубликовала видео спецоперации по задержанию подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе. Группа из пяти человек готовила взрыв на местном рынке.

По данным спецслужбы, задержано пятеро экстремистов . Все они — граждане РФ и, предположительно, были связаны с украинскими радикалами.

При обыске у подозреваемых изъяли самодельные бомбы, оружие, боеприпасы и средства связи — всё это зафиксировано на видео. На кадрах ФСБ также показывает тот самый рынок, на который собирались совершить атаку мужчины, видно, что он довольно крупный.