В Забайкалье парень напал на подростков с монтировкой и ножом. Один мальчик погиб

В посёлке Первомайском Забайкальского края встреча подростков закончилась дракой и поножовщиной. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл 7 июня. Две 16-летние девочки Катя и Кристина договорились встретиться с друзьями на центральной площади, но пришли немного раньше и стали ждать товарищей, сидя на лавочке и слушая музыку. К ним подошла компания молодых людей из трёх парней и девушки. Между ними завязалось общение, а чуть позже пришли и знакомые девочек — трое подростков — Станислав, Илья и Сергей.

Во время разговора один из парней незнакомой компании подсел к Кате и начал приставать, на что отреагировал Илья и попросил его перестать это делать. Между ними завязалась словесная перепалка, однако до драки не дошло.

Андрей А. Фото предоставлено Лайфу

В разгар ссоры неожиданно из кустов выскочил 24-летний Андрей А. с монтировкой и ножом в руках и начал нападать на компанию со словами "Вы чёт тут все попутали?" В результате потасовки пять человек получили ножевые ранения живота и находятся в реанимации, а Илья, который вступился за подругу, скончался на следующий день, 8 июня.