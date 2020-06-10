В Забайкалье парень напал на подростков с монтировкой и ножом. Один мальчик погиб

В посёлке Первомайском Забайкальского края встреча подростков закончилась дракой и поножовщиной. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл 7 июня. Две 16-летние девочки Катя и Кристина договорились встретиться с друзьями на центральной площади, но пришли немного раньше и стали ждать товарищей, сидя на лавочке и слушая музыку. К ним подошла компания молодых людей из трёх парней и девушки. Между ними завязалось общение, а чуть позже пришли и знакомые девочек — трое подростков — Станислав, Илья и Сергей.
Во время разговора один из парней незнакомой компании подсел к Кате и начал приставать, на что отреагировал Илья и попросил его перестать это делать. Между ними завязалась словесная перепалка, однако до драки не дошло.
Андрей А. Фото предоставлено Лайфу
В разгар ссоры неожиданно из кустов выскочил 24-летний Андрей А. с монтировкой и ножом в руках и начал нападать на компанию со словами "Вы чёт тут все попутали?" В результате потасовки пять человек получили ножевые ранения живота и находятся в реанимации, а Илья, который вступился за подругу, скончался на следующий день, 8 июня.
С места преступления Андрей А. скрылся, однако его удалось задержать на следующий день. Как стало известно Лайфу, ранее он был судим восемь раз за кражу. Последний раз молодому человеку удалось досрочно освободиться 5 ноября прошлого года.