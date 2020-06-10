"Пусть приезжают". Эрдоган сообщил Путину, что Турция уже ждёт российских туристов

Президент Турции Реджеп Эрдоган в одном из разговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что республика уже ждёт российских туристов. Об этом сообщает En Son Haber .

По данным турецкого издания, в ответ Эрдоган услышал, что Турцию включили в число зарубежных направлений, которые, возможно, скоро откроют для россиян.

Напомним, ранее в Ростуризме назвали стоимость летних пакетных туров по России. Она будет начинаться от десяти тысяч рублей. На Байкал можно будет попасть за 30 тысяч рублей, а посетить Республику Алтай — за 25 тысяч. Отмечается, что ключевая задача — запуск новых доступных маршрутов и направлений по стране.