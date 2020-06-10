Кировского экс-министра задержали по подозрению в растрате 78 млн рублей — видео

Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх мог нанести государству ущерб на сумму свыше 78 млн рублей. Следователи подозревают мужчину в растрате на поставках камер видеофиксации.

По версии сотрудников СК, специальные технические средства, оплату и принятие которых обеспечил Палюх, не соответствовали требованиям аукционных заданий. В отношении бывшего министра возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и о присвоении или растрате в особо крупном размере.

— Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, сбор доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения, — сказано в заявлении, размещённом на сайте ведомства.