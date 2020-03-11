Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил девять лет колонии за растрату 155 млн рублей

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате 155 миллионов рублей при заключении контрактов на поставку сахара и автомобильного топлива для учреждений ведомства.
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
По данным следствия, в преступный сговор экс-замглавы ведомства вступил в январе 2016 года. Тогда он в электронной форме заключил госконтракт, в рамках которого надеялся провести закупки по завышенной стоимости. В тот же год его подчинённые, знавшие о наличии договорённостей, попытались воспрепятствовать проведению аукциона, пользуясь служебным положением. Позже злоумышленникам удалось согласовать заказ на поставки по цене, превышающей рыночную в несколько раз. Ранее Коршунова признали виновным в растрате 155 миллионов рублей, однако он заявил Лайфу, что обвинения отрицает.
Напомним, в настоящий момент экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов находится под арестом и является подозреваемым по целому ряду других дел. В июле 2019 года Гагаринский суд Москвы приговорил Коршунова к семи годам колонии за хищение 263 миллионов при закупке обуви для сотрудников тюремного ведомства.