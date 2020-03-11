Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил девять лет колонии за растрату 155 млн рублей

По данным следствия, в преступный сговор экс-замглавы ведомства вступил в январе 2016 года. Тогда он в электронной форме заключил госконтракт, в рамках которого надеялся провести закупки по завышенной стоимости. В тот же год его подчинённые, знавшие о наличии договорённостей, попытались воспрепятствовать проведению аукциона, пользуясь служебным положением. Позже злоумышленникам удалось согласовать заказ на поставки по цене, превышающей рыночную в несколько раз. Ранее Коршунова признали виновным в растрате 155 миллионов рублей, однако он заявил Лайфу, что обвинения отрицает.