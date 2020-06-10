В любимом баре Ефремова прошли следственные действия по делу о смертельном ДТП

Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в баре Ulysses в центре Москвы. Они уточняли, действительно ли актёр Михаил Ефремов посещал паб перед смертельным ДТП вечером 8 июня, сообщает РИА "Новости".

— Проверялись записи видеокамер, — заявил собеседник агентства.

Формально заведение должно быть закрыто для посетителей из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. По информации Лайфа, в пабе заслуженный артист России провёл около получаса. Сотрудница бара косвенно подтвердила, что перед аварией Ефремов заезжал в Ulysses.

Адвокат актёра Елизавета Шаргородская подчеркнула, что сторона защиты не будет давать "никаких комментариев" ни по какому поводу.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.