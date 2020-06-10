Похороны, суд и исчезновение. 3 важные новости, которые мы пропустили, пока осуждали пьяного Ефремова

Где же ты, Бари?

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В России есть новогодняя традиция — смотреть "Иронию судьбы". И, кажется, появилась летняя традиция — искать Бари Алибасова. В прошлом году известный продюсер пропал летом, потом выяснилось, что он выпил "Крота". Якобы перепутал стакан, которым запивают алкоголь, и стакан, который заливают в унитаз. Так или иначе, но на долгие месяцы подзабытый (хоть и легендарный) поп-деятель вернулся на все экраны. Бари и "Крот" были на всех каналах и во всех ток-шоу.

Но слава прошла — и Алибасов вновь пропал. Первым о пропаже сообщил пиар-директор Бари — Борис Горожанкин. По его мнению, исчезновение Бари — это не пиар-акция. Накануне Алибасов планировал отметить день рождения. Но теперь его нет. Вроде как сел в такси и пропал. Новость могла бы произвести ажиотаж, но все обсуждали смертельную аварию и пьяного Ефремова.

Хоронили Флойда, хоронили

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Неполиткорректная песня группы "Запрещённые барабанщики" (называть мы её не будем) получила трагическую масштабную экранизацию в США, где тысячи протестующих афроамериканцев возмущены убийством чернокожего Джорджа Флойда. Громят города, свергают памятники, дерутся с полицией. А недавно Флойда похоронили. Тело лежало в золотом гробу, возле которого стоял на коленях и плакал бледнокожий мэр Миннеаполиса. Сцену хоть на "Оскар" выдвигай.

И все бы увидели продолжение. Торжественное захоронение чернокожего Флойда было выполнено в лучших традициях цыганских похорон: пышно, красиво, дорого и богато. Мёртвого рецидивиста в золотом гробу везли на белоснежной карете, украшенной цветами. Всё происходящее транслировали онлайн сотни камер, а ведущие со сцены говорили, каким он был добрым человеком и т.д и т.п. По-прежнему самый быстрый способ стать героем — это правильно умереть.

Преступление и наказание профессора Соколова

Фото © ТАСС / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ничего ироничного в следующей новости, которую мы пропустили, нет даже и близко. В Санкт-Петербурге началось судебное заседание по делу профессора-расчленителя Соколова. Того самого, который убил свою молодую сожительницу во сне и по частям перетаскивал её тело, чтобы утопить в реке. Суд начался в условиях коронавируса, поэтому в зал пустили только участников. Журналисты следили за трансляцией.