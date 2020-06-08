Больше, чем в ЮАР, но меньше, чем в Китае. Минимум почасовой оплаты труда в России и других странах

В Госдуме разрабатывают закон о почасовой оплате труда. Считать зарплату по часам уже давно начали в США и Европе, тогда как в России до сих пор действует помесячный минимальный размер оплаты труда. Еcли перевести МРОТ в часы, то получится, что минимум россиянина — 89 рублей в час. Это, как считают авторы законопроекта, очень мало. По новому закону минимальный порог почасовой оплаты практически удвоят. Однако распространят норму не на всех, а лишь на тех работников, которые выполняют срочные работы по трудовому договору и при неполном рабочем дне. Мы сравнили минимальные уровни почасовой оплаты труда в России и в других странах мира — как развитых, так и развивающихся.