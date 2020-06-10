ФСБ ликвидировала мастерскую по изготовлению оружия в Хабаровском крае

Видео © Пресс-служба ФСБ РФ по Хабаровскому краю

Сотрудники ФСБ РФ в Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что деятельность 39-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, который организовал изготовление и модернизацию огнестрельного оружия, была пресечена в мае текущего года.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что, действуя в составе группы, указанный гражданин РФ организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощённых образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации, — говорится в сообщении.

При обыске изъяли три пистолета и автомат, предназначенные для стрельбы боевыми патронами, более тысячи патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления всего этого.