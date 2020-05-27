ФСБ выявила 13 подпольных оружейных мастерских в десяти регионах РФ

Сотрудники ФСБ выявили 13 подпольных оружейных мастерских в десяти российских регионах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что незаконная деятельность была пресечена в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Крыму, Удмуртии, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях. Сотрудники ФСБ изъяли 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе 10 пулемётов, 27 автоматов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, а также три гранатомёта.

Кроме того, найдены 14 пистолетов-пулемётов, 35 гранат, 20 килограммов взрывчатых веществ, более 16 000 патронов, около 120 частей и комплектующих оружия и три приспособления для бесшумной стрельбы.