ФСБ пресекла деятельность международной банды наркоторговцев — видео

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Работники ФСБ России совместно с сотрудниками МВД РФ пресекли незаконную деятельность международной трансграничной этнической банды наркоторговцев. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

Согласно информации федеральной службы, в ходе спецоперации сотрудники ведомств ликвидировали крупную сеть каналов, по которым поставлялись большие партии высококонцентрированного афганского героина. Также было изъято 48 килограммов наркотического средства.

— Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки, — говорится в сообщении.

На задержанных было возбуждено семь уголовных дел. Кроме того, в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.