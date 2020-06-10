Саакашвили предупредил о возможном распаде Украины

— Когда мы говорим, что страна может распасться, — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать, очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь, — отметил политик, добавив, что всё "очень плохо".