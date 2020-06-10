Саакашвили предупредил о возможном распаде Украины

Украина стоит на грани распада, потому что во многих регионах страны стремительно растут центробежные настроения граждан. Об этом в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
— Когда мы говорим, что страна может распасться, — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать, очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь, — отметил политик, добавив, что всё "очень плохо".
Ранее народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает Саакашвили проводником "политики внешнего управления". Он считает, что какой-либо пользы грузино-украинский политик стране не приносил и не принесёт.