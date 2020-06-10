Пушков оценил намерения Румынии признать Россию враждебной страной

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттер" заявления властей Румынии о признании РФ враждебным государством и угрозой для страны.

По его словам, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России.

– Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу..., – подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что о возможности признания России враждебным государством и угрозой для Румынии говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. В Бухаресте также заявляют, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в стране. Власти также упомянули ситуацию на Украине, где Москва якобы дестабилизирует ситуацию.