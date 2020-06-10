НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Пушков оценил намерения Румынии признать Россию враждебной страной

Он считает, что румыны повторяют за США ложные "банальности" об "агрессивности" РФ.

93
Post cover

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттер" заявления властей Румынии о признании РФ враждебным государством и угрозой для страны.

По его словам, Румыния вслед за США повторяет ложные "банальности" об "агрессивности" России.

Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу..., – подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что о возможности признания России враждебным государством и угрозой для Румынии говорится в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы. В Бухаресте также заявляют, что укрепление связей между Россией и Молдавией может подорвать безопасность в стране. Власти также упомянули ситуацию на Украине, где Москва якобы дестабилизирует ситуацию.

Высший совет обороны, который возглавляет президент Румынии Клаус Йоханнис, уже одобрил документ. Данный проект вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента страны.

Выбор редакции

Loading...