Летающий мотоцикл российского разработчика рухнул в Дубае — видео

Российская компания Hoversurf Scorpion провела испытания летающего мотоцикла в Дубае. Без эпичного падения не обошлось. Видео появилось в "Ютубе".

На записи видно, как испытатель взлетает на мотоцикле и начинает балансировать. Удержаться ему не удаётся, и машина падает, разваливаясь от удара об асфальт.

Разработчики уточнили, что пилот упал примерно с 30-метровой высоты, но с ним всё в порядке. Падение списали на поломку барометра. В компании подчеркнули, что благодаря таким испытаниям удаётся улучшить безопасность устройств.

Издание New Atlas отмечает, что обычно такие полёты проводятся над поверхностью воды, но представители компании якобы настаивали на том, чтобы эксперимент состоялся именно на асфальтированной площадке.