В профсоюзе полиции Москвы объяснили редкое использование удушающих приёмов при задержании

Российские полицейские могут использовать любые приёмы при задержании, в том числе удушающие, однако последние используются редко по нескольким причинам. Об этом рассказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН.

— Если осуществляется задержание преступника с ножом, дубиной, топором или пистолетом, то есть специальные приёмы боевого самбо, которые позволяют обездвижить и задержать нападавшего. Здесь применяются и удушающие приёмы, и удары в промежность, — сказал он, отметив, что сотрудник должен пользоваться всеми имеющимися способами, к тому же в России нет соответствующих запретов.

По словам Пашкина, немногие сотрудники органов правопорядка в действительности владеют такими приёмами. Кроме того, правоохранители "обязаны на каждый чих писать рапорты", поэтому полицейскому порой "проще пройти мимо".

— Если же на улице под камерами человек топором машет, то тут уже проще его подстрелить, чем применять приёмы боевого самбо и удушающие захваты, — отметил глава московского профсоюза полиции.

Он подчеркнул, что болевые приёмы не являются панацеей и в ряде случаев могут быть вообще бесполезны. Для примера Пашкин привёл ситуацию, когда задерживаемый преступник физически сильнее полицейского или когда злоумышленник пьян. По словам эксперта, в последнем случае человек не чувствует боли и продолжает сопротивляться.

Пашкин считает, что сотрудников полиции необходимо снаряжать несильными электрошокерами или газовыми баллончиками.