В профсоюзе полиции Москвы объяснили редкое использование удушающих приёмов при задержании

Российские полицейские могут использовать любые приёмы при задержании, в том числе удушающие, однако последние используются редко по нескольким причинам. Об этом рассказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН.
— Если осуществляется задержание преступника с ножом, дубиной, топором или пистолетом, то есть специальные приёмы боевого самбо, которые позволяют обездвижить и задержать нападавшего. Здесь применяются и удушающие приёмы, и удары в промежность, — сказал он, отметив, что сотрудник должен пользоваться всеми имеющимися способами, к тому же в России нет соответствующих запретов.
По словам Пашкина, немногие сотрудники органов правопорядка в действительности владеют такими приёмами. Кроме того, правоохранители "обязаны на каждый чих писать рапорты", поэтому полицейскому порой "проще пройти мимо".
— Если же на улице под камерами человек топором машет, то тут уже проще его подстрелить, чем применять приёмы боевого самбо и удушающие захваты, — отметил глава московского профсоюза полиции.
Он подчеркнул, что болевые приёмы не являются панацеей и в ряде случаев могут быть вообще бесполезны. Для примера Пашкин привёл ситуацию, когда задерживаемый преступник физически сильнее полицейского или когда злоумышленник пьян. По словам эксперта, в последнем случае человек не чувствует боли и продолжает сопротивляться.
Пашкин считает, что сотрудников полиции необходимо снаряжать несильными электрошокерами или газовыми баллончиками.
Напомним, накануне стало известно, что суд запретил полиции Миннеаполиса использовать удушающие приёмы при задержании после гибели Джорджа Флойда. Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы программа обучения полиции штата не включала в себя такие способы.