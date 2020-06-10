СМИ: Прежде чем устроить смертельное ДТП, Ефремов вдрызг разругался с владельцем любимого бара

Перед смертельным ДТП актёр Михаил Ефремов сильно поругался с владельцем любимого бара Ulysses Pub. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

По данным радиостанции, в день трагедии артист дважды заезжал в заведение — и оба раза закончились скандалом.

— Довольно выпивший он пришёл днём. Актёру в очередной раз сказали: "Извините, но мы не наливаем". Ефремов вспылил. Был разговор на повышенных тонах. И вот второй раз уже на машине Ефремов приехал вечером — на продолжение разборок. Там находился один из владельцев заведения. Он сильно поругался с Ефремовым. И Ефремова просто выставили за дверь, — рассказал источник.