Россияне оставили в бутиках Dior за год рекордные 3,5 миллиарда рублей

Прирост выручки российского филиала Christian Dior Couture (ООО "Кристиан Диор Кутюр Столешников") в минувшем году впервые превысил 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании в системе СПАРК.

В 2018 году прирост составил 935 миллионов рублей. Эксперты связывают рекорд с тем, что в люксовые бутики пришли покупатели, которые на фоне курса валют и инфляции отказывались от покупок аналогичных вещей за рубежом. Согласно подсчётам аналитиков, обороты мировых брендов в России стали рекордными в абсолютных значениях как минимум с 2014 года.

Так, общая прибыль Christian Dior (ООО "Кристиан Диор Кутюр Столешников") в прошлом году составила 3,562 миллиарда против 2,428 миллиарда рублей в 2018 году, Prada (ООО "Прада Рус") — 2,922 миллиарда против 2,904 миллиарда рублей, Bogner (ООО "Богнер Истерн Юроп") — 1,242 миллиарда рублей.