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Зеленский заявил, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма

Украинский лидер считает, что до возвращения полуострова "нормальное" общение между жителями двух стран невозможно.

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Фото © Maksym Polishchuk / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам спустя время будет стыдно за присоединение Крыма к России. Об этом сообщает "Украинская правда".

Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло, — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что без возвращения полуострова россияне и украинцы не смогут "нормально и по-дружески" общаться.

Напомним, ранее украинский журналист Остап Дроздов пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Он призвал к тотальной, глухой, безальтернативной блокаде этих регионов. Также, по его мнению, торговые, коммунальные и любые другие отношения с Россией "приравниваются к финансированию терроризма".

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