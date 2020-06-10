Зеленский заявил, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам спустя время будет стыдно за присоединение Крыма к России. Об этом сообщает "Украинская правда".
— Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло, — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что без возвращения полуострова россияне и украинцы не смогут "нормально и по-дружески" общаться.
Напомним, ранее украинский журналист Остап Дроздов пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Он призвал к тотальной, глухой, безальтернативной блокаде этих регионов. Также, по его мнению, торговые, коммунальные и любые другие отношения с Россией "приравниваются к финансированию терроризма".