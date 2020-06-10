Бабушка приготовила фирменное блюдо прямо в операционной, пока врачи удаляли ей опухоль мозга

60-летняя итальянка, имя которой не сообщается, недавно стала пациенткой нейрохирургов. Врачи удалили опухоль из левой височной доли. Эта часть мозга отвечает за речь, а также движения правой половины тела. Поэтому специалистам нужно было всегда отслеживать, как себя чувствует больная. На замену традиционных методов диагностики бабушка выбрала кулинарию.

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За первый час операции старушка приготовила 90 фаршированных оливок по-асколански. Зелёные оливки сначала начиняют мясным фаршем, а затем отправляют обжариваться в панировке из яиц, сухарей и муки. Хирург Роберто Тригнани рассказал, что всё прошло успешно, а кулинарное шоу в операционной его ничуть не смутило.

Это метод позволяет нам отслеживать состояние пациентки, пока мы работаем с функциональными блоками её мозга, и если что — сразу редактировать наши действия Роберто Тригнани

Фото © Ansa