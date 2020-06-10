"Сами не без греха". Бородина высказалась об осудивших Ефремова за пьяное ДТП — видео

Фото © Instagram / Ксения Бородина
ДТП со смертельным исходом, в которое попал актёр Михаил Ефремов, стало резонансной историей. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Бородина, передаёт портал "Дни.ру".
Она подчеркнула, что выступившие с осуждением в адрес заслуженного артиста России люди лишь хотят привлечь внимание к своим персонам.
— Некоторые не перестают удивлять. Сидеть с умным видом рассказывать, какой ужасный Ефремов, то что пьяный сел за руль, и пилить сторисы теперь для огромной порции хайпа на свой счёт. Просто "Ай-яй-яй" слышать от людей, которые сами не без греха, — это уж точно смешно, — сказала Бородина.
Телеведущая напомнила, что приговор по делу об аварии вынесет суд.
ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно. Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. За строгостью выполнения требований проследит прокуратура.
Ксения Бородина — известная российская телеведущая. Снялась в нескольких художественных фильмах и сериалах, была диджеем, написала несколько книг. Подробнее о биографии Бородиной читайте на сайте uznayvse.ru.