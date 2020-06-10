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Сотрудник подал в суд из-за того, что работа оказалась слишком скучной, и выиграл у начальника 3 млн

В начале 2010-х годов Фредерик Деснард утроился менеджером в Parisian perfumery ("Парижская парфюмерия"). Работа оказалась настолько скучной, что мужчина впал в депрессию. Но француз решил заставить заплатить начальников за подорванное здоровье.

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Кадр из видео © YouTube / F D

В 2016 году СМИ по всему миру обсуждали дело Фредерика, а юристы ещё долго рассматривали этот кейс как очередную шутку. Вот только спустя четыре года мужчина всё-таки добился своего. Правда, не в полном объёме.

Изначально Деснард запросил у компании 400 тысяч долларов (27,5 миллиона рублей) компенсации. Обвинения были далеко не шуточные.

Кадр из видео © YouTube / BFMTV

По словам француза, из-за единообразной работы у него начались эпилептические припадки, а вскоре он и вовсе впал в депрессию. Он также утверждал, что компания отстранила его от работы на несколько месяцев, а затем использовала это отсутствие, чтобы обосновать его увольнение в 2014-м.

Я впал в депрессию. Мне было стыдно, что мне платят, когда я ничего не делаю. Хуже всего было делать вид, что всё нормально

Фредерик Деснард

В итоге в 2020 году Апелляционный суд Парижа постановил, что Фредерик страдал "от скуки". По факту, это состояние — полная противоположность выгорания, когда работник перегружен работой. Адвокат Деснарда утверждал, что отсутствие стимуляции на работе привело к тому, что его клиент чувствовал себя "сломленным" и "пристыженным". Это в свою очередь вызывало приступы эпилепсии во время вождения.

Кадр из видео © YouTube / F D

И хоть термин "скука" не входит в трудовое законодательство Франции, суд всё же подтвердил, что она может являться формой морального давления. Вместо заявленных 400 тысяч долларов суд поручил компании выплатить 10% от суммы в качестве компенсации, пишет Oddity Central.

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