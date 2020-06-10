Сотрудник подал в суд из-за того, что работа оказалась слишком скучной, и выиграл у начальника 3 млн

В 2016 году СМИ по всему миру обсуждали дело Фредерика, а юристы ещё долго рассматривали этот кейс как очередную шутку. Вот только спустя четыре года мужчина всё-таки добился своего. Правда, не в полном объёме.

Изначально Деснард запросил у компании 400 тысяч долларов (27,5 миллиона рублей) компенсации. Обвинения были далеко не шуточные.