Сотрудник подал в суд из-за того, что работа оказалась слишком скучной, и выиграл у начальника 3 млн

В 2016 году СМИ по всему миру обсуждали дело Фредерика, а юристы ещё долго рассматривали этот кейс как очередную шутку. Вот только спустя четыре года мужчина всё-таки добился своего. Правда, не в полном объёме.
Изначально Деснард запросил у компании 400 тысяч долларов (27,5 миллиона рублей) компенсации. Обвинения были далеко не шуточные.
Кадр из видео © YouTube / BFMTV
По словам француза, из-за единообразной работы у него начались эпилептические припадки, а вскоре он и вовсе впал в депрессию. Он также утверждал, что компания отстранила его от работы на несколько месяцев, а затем использовала это отсутствие, чтобы обосновать его увольнение в 2014-м.
Я впал в депрессию. Мне было стыдно, что мне платят, когда я ничего не делаю. Хуже всего было делать вид, что всё нормально
Фредерик Деснард
В итоге в 2020 году Апелляционный суд Парижа постановил, что Фредерик страдал "от скуки". По факту, это состояние — полная противоположность выгорания, когда работник перегружен работой. Адвокат Деснарда утверждал, что отсутствие стимуляции на работе привело к тому, что его клиент чувствовал себя "сломленным" и "пристыженным". Это в свою очередь вызывало приступы эпилепсии во время вождения.
Кадр из видео © YouTube / F D
И хоть термин "скука" не входит в трудовое законодательство Франции, суд всё же подтвердил, что она может являться формой морального давления. Вместо заявленных 400 тысяч долларов суд поручил компании выплатить 10% от суммы в качестве компенсации, пишет Oddity Central.
WOW-news
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