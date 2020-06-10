Жена миллионера раскрыла, что нужно надевать девушкам, чтобы повторить её судьбу

По словам Анны, главное — заставить мужчину самого захотеть вашего внимания. Но чтобы дойти до этого уровня, нужно потрудиться. Немало внимания нужно уделить внешнему виду: макияж, одежда — всё это должно складываться в идеальный образ женщины. Причём именно в глазах того мужчины, на которого вы нацелились. Выбирая образ, нужно в первую очередь думать о том, для кого это всё.

Мы не можем уйти от того факта, что мужчины любят глазами. Сейчас очень много разных стилей одежды. Но, кажется, женщины не понимают, что, выходя на "охоту", им нужно думать о том, для кого именно они одеваются Анна Бей

Фото © Instagram / schoolofaffluence

Однако Анна успокаивает всех, кто не подходит под общепринятые идеалы красоты. Блогерша уверена: не существует единой формулы, как должна выглядеть женщина, чтобы нравиться мужчинам. У каждого миллионера свои вкусы, и, возможно, именно вы сможете поразить одного из них. Просто будьте женственной.

Женственность действительно работает. Сексуальность и вульгарность — тоже не то. Вы просто возбуждаете мужчин, а это не то, к чему мы стремимся. Так что <...> если у вас женственный силуэт, то сделайте на нём акцент. А если нет — постарайтесь его создать Анна Бей

Фото © Instagram / schoolofaffluence

И когда внимание мужчины приковано к вам, можно приступать к манипуляциям с его сознанием. Но Анна предупреждает: миллионеры не просто так заработали свои состояния и они далеко не глупы. Поэтому все недостаточно продуманные ходы могут выдать вас как заинтересованную личность, а этого допустить ни в коем случае нельзя.