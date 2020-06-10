НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Элизабет Хёрли отметила 55-й день рождения в бикини, доказав, что с возрастом становится лишь краше

Даже самые преданные поклонники с трудом верят, что актриса действительно разменяла шестой десяток.

43

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Теперь уже 55-летняя голливудская актриса Элизабет Хёрли поделилась с подписчиками радостью: в её коллекцию пляжной одежды вернулся самый модный предмет — накидка с павлиньим принтом. Но фанаты раскусили замысел кумира — весь режим самоизоляции Лиз развлекала их своими откровенными фото в купальниках, и этот раз не стал исключением. И так получилось, что день рождения у Лиз, а подарок получили её поклонники.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Для фото актриса выбрала классическое бикини с леопардовым принтом, лиф которого с трудом сдержал напор женщины. А павлинья накидка с бахромой прекрасно подошла к купальнику и загоревшей Элизабет. Она смеялась и играла в воде, пока фотограф искал удачный кадр. Подписчики в "Инстаграме" выразили свой восторг, отметив, что подтянутой фигуре актрисы можно лишь позавидовать.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Невероятно прекрасна (и бикини тоже ничего)

nickjesse

С возрастом становишься лишь лучше

chrisboi83tmf09

Королева морей и океанов!

iuriiandreevichkhovanskii

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Элизабет Хёрли прославилась благодаря актёрской карьере в Голливуде, и сейчас она просто поражает своим внешним видом. На общих фото со своим 18-летним сыном Дэмианом Лиз выглядит скорее как его сестра, нежели мама. Среди 1,6 млн подписчиков в "Инстаграме" каждый раз находятся молодые смельчаки, которые предлагают ей руку и сердце. И хоть актриса и собирается завести отношения, к предложениям от фанатов она не спешит обращаться.

Выбор редакции

Loading...