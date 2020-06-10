Элизабет Хёрли отметила 55-й день рождения в бикини, доказав, что с возрастом становится лишь краше

Теперь уже 55-летняя голливудская актриса Элизабет Хёрли поделилась с подписчиками радостью: в её коллекцию пляжной одежды вернулся самый модный предмет — накидка с павлиньим принтом. Но фанаты раскусили замысел кумира — весь режим самоизоляции Лиз развлекала их своими откровенными фото в купальниках, и этот раз не стал исключением. И так получилось, что день рождения у Лиз, а подарок получили её поклонники.
Для фото актриса выбрала классическое бикини с леопардовым принтом, лиф которого с трудом сдержал напор женщины. А павлинья накидка с бахромой прекрасно подошла к купальнику и загоревшей Элизабет. Она смеялась и играла в воде, пока фотограф искал удачный кадр. Подписчики в "Инстаграме" выразили свой восторг, отметив, что подтянутой фигуре актрисы можно лишь позавидовать.
Невероятно прекрасна (и бикини тоже ничего)
С возрастом становишься лишь лучше
Королева морей и океанов!
Элизабет Хёрли прославилась благодаря актёрской карьере в Голливуде, и сейчас она просто поражает своим внешним видом. На общих фото со своим 18-летним сыном Дэмианом Лиз выглядит скорее как его сестра, нежели мама. Среди 1,6 млн подписчиков в "Инстаграме" каждый раз находятся молодые смельчаки, которые предлагают ей руку и сердце. И хоть актриса и собирается завести отношения, к предложениям от фанатов она не спешит обращаться.
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