Элизабет Хёрли отметила 55-й день рождения в бикини, доказав, что с возрастом становится лишь краше

Теперь уже 55-летняя голливудская актриса Элизабет Хёрли поделилась с подписчиками радостью: в её коллекцию пляжной одежды вернулся самый модный предмет — накидка с павлиньим принтом. Но фанаты раскусили замысел кумира — весь режим самоизоляции Лиз развлекала их своими откровенными фото в купальниках, и этот раз не стал исключением. И так получилось, что день рождения у Лиз, а подарок получили её поклонники.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Для фото актриса выбрала классическое бикини с леопардовым принтом, лиф которого с трудом сдержал напор женщины. А павлинья накидка с бахромой прекрасно подошла к купальнику и загоревшей Элизабет. Она смеялась и играла в воде, пока фотограф искал удачный кадр. Подписчики в "Инстаграме" выразили свой восторг, отметив, что подтянутой фигуре актрисы можно лишь позавидовать.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Невероятно прекрасна (и бикини тоже ничего) nickjesse

С возрастом становишься лишь лучше chrisboi83tmf09

Королева морей и океанов! iuriiandreevichkhovanskii

Фото © Instagram / elizabethhurley1