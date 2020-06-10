Доходы от экспорта российской нефти сократились на 25%

Объём экспорта нефти из России в первые четыре месяца текущего года снизился на четверть в стоимостном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе страны.

Доходы от нефтяного экспорта за январь — апрель составили $30,02 миллиарда. При этом объёмы поставок сырой нефти снизились на 3,8%, нефти и нефтепродуктов — на 3,5%. Физические объёмы экспорта автомобильного бензина выросли на 46,9%.