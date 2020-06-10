Первый автокинотеатр в столичном регионе заработает в "Крокус сити"

Завтра, 11 июня, в "Крокус сити" откроется первый автокинотеатр в Московском регионе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу сети "Каро".

— 11 июня автокинотеатр "Каро под звёздами: Vegas" откроется в "Крокус сити" первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым фильмом, который увидят зрители автокинотеатра, станет новая семейная экшен-комедия "Мой шпион". В репертуар вошли как премьеры, так и уже известные фильмы. Например, "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Полночь в Париже" и другие.

Каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, первый из которых начинается в 22:00. Площадка рассчитана на 100 машино-мест, а звук будет транслироваться через радиоволну в машине. Стоимость билетов, которые необходимо приобрести заранее на сайте, составит 800 рублей за один автомобиль.

Организаторы автокинотеатра учли все меры безопасности. Так, въезд на территорию осуществляется при помощи сканирования QR-кода. Также доступна онлайн-покупка продукции кинобара: заказ доставляют прямо к автомобилю.