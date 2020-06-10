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Московские пробки впервые с начала пандемии достигли 9 баллов

Основная загруженность дорог приходится на центр столицы.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Москве впервые с начала пандемии пробки оцениваются в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт" на 18:45 мск.

Скриншот © LIFE

Основная загруженность наблюдается в центре столицы, в пределах Садового кольца. Также заторы на дорогах образовались на Третьем транспортном кольце и МКАД. Вместе с пробками вернулись и ДТП, что также видно на карте.

Увеличение числа личных автомобилей в городе связано с отменой режима самоизоляции и пропусков в столице с 9 июня. Подробнее о снятии ограничений можно узнать здесь.

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