Московские пробки впервые с начала пандемии достигли 9 баллов

В Москве впервые с начала пандемии пробки оцениваются в девять баллов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт" на 18:45 мск.

Скриншот © LIFE

Основная загруженность наблюдается в центре столицы, в пределах Садового кольца. Также заторы на дорогах образовались на Третьем транспортном кольце и МКАД. Вместе с пробками вернулись и ДТП, что также видно на карте.