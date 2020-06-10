Прокуратура подтвердила, что в момент ДТП в крови Ефремова был не только алкоголь

В Прокуратуре Москвы подтвердили, что в момент резонансного ДТП на Смоленской площади в крови актёра Михаила Ефремова был не только алкоголь, но и наркотики. Какие — не уточняется.

— Органами предварительного расследования Ефремову предъявлено обвинение... в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек, — говорится в сообщении .

Ранее о том, что в крови Ефремова после ДТП нашли наркотики, сообщали СМИ. Лайф попросил нарколога оценить "коктейль" в крови актёра, и эксперт сделал вывод, что тому не стоило даже приближаться к авто. Кроме того, ряд изданий и телеграм-каналов заметил странный шрам на шее Ефремова. Лайф выяснил, что этот след появился сразу после ДТП, его мог оставить ремень безопасности, который врезался в кожу при столкновении с фургоном. Это также подтвердил бывший адвокат артиста.