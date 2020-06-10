"Сын отца" и тусовка должны быть наказаны. Почему от рук "элитки" гибнут обычные люди

Российское общество расколото. Но не на красных и белых, как сто лет назад, и не на чёрных и белых, как сейчас в США. А на тех, кому можно давить людей на машине, и тех, кого давят. На простых смертных и тех, кого всегда отмажут "свои".

Актёр Михаил Ефремов, мертвецки пьяный, вылетел на встречную полосу и врезался в машину. Её водитель погиб. Его звали Сергей Захаров, ему было 57 лет. Работал курьером. На видео заметно, что актёр абсолютно невменяем. Ночью виновника ДТП спокойно отпустили из отделения, а днём поместили под домашний арест.

Ещё два случая с участием силовиков и богачей. В Воронеже 24-летний участковый вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Один человек погиб, двое получили тяжёлые травмы. В Петербурге дорогая и пафосная машина Ferrari Portfino столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo. Водитель авто Volkswagen погиб на месте, его пассажирка в тяжёлом состоянии.

Каждая авария с участием, назовём это так, элитных слоёв общества вызывает мощный общественный гул и отзыв в соцсетях и СМИ. И дело здесь вовсе не в личности виновников аварии. А в том, что простые люди, привыкшие к тому, что элите всё сходит с рук, уверены — отмажут. И самое страшное, что эти опасения обоснованны. Сколько раз силовики, мажоры и чиновники выходили сухими из воды, убив на машине человека?

Отпустили бы под домашний арест простого мужика из Рязани, если бы он врезался спьяна в машину Ефремова? Ответ очевиден. Почему на месте ДТП с актёром сразу появились его друзья, о чём-то договаривавшиеся с полицией? Сергей Гармаш просто мимо проезжал? Почему Ефремова спокойно отпустили ночью из отделения? Или у нас внезапно такие добрые и понимающие органы правопорядка стали, а мы и не замечали?

А все эти добрые и прекрасные люди, которые немедленно выступили в защиту Ефремова? Тина Канделаки, которой "тоже жаль Мишу", как и многим другим медиазвёздам. Даже поэт Александр Елин вдруг заявил, что "пьяный за рулём не виноват". Ещё Ефремова поддержал актёр Алексей Панин, сообщив, что Михаила нельзя сажать в тюрьму. Впрочем, у него своя атмосфера.

А вот руководитель МХАТа Эдуард Бояков написал на своей странице в "Фейсбуке", что в трагедии "сына отца" (так он назвал Ефремова) виноваты все мы. Своей безнравственностью.

Великий актёр! Миша, держись! Ошибся человек, с кем не бывает. И неважно, что подобные выходки сходили ему с рук десятилетиями. Не мужик там какой-то рязанский, правда? Плевать даже, что для простого человека любимый актёр может запросто превратиться в ненавистного "хозяина жизни", с которым и кино уже как-то неловко смотреть.

Оказалось, что если ты свой во влиятельной тусовочке, то тебе простят всё. Неважно, что ты сделал, неважно, каких ты политических взглядов, главное, что ты в доску свой среди московской звёздно-медийной номенклатуры. Оказалось, что принадлежность к кругу друзей может подменять любые нравственные законы и простейшие человеческие ценности. Даже заповедь "Не убий".

У простого мужика из Рязани нет никаких влиятельных друзей. И бешеных денег тоже нет. Он смотрит на всю эту, скажем так, взаимовыручку и тихо белеет от злости. Он уверен: дадут два годика в колонии-поселении, через полгода выпустят.

Убивают не автомобили, не алкоголь. Убивает чувство вседозволенности. Убивают "свои", которые всегда смогут договориться. А вы оправдывайте, оправдывайте своих! Только не удивляйтесь потом, что вас будут ненавидеть. Если, не дай бог, в России качнётся маятник и пробудит злого медведя, который захотел революции, вся ненависть выплеснется в первую очередь именно на "хозяев жизни", которым можно всё.