Шрам уже был на шее Ефремова после аварии — видео

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След на шее Михаила Ефремова был сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. Бывший адвокат актёра Виталий Чернышёв рассказал Лайфу, что в результате инцидента артист получил травмы, в том числе шрамы.
— Он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился, — сообщил юрист.
Ранее некоторые СМИ предположили, что актёр пытался совершить суицид после того, как устроил ДТП, в котором погиб человек.
Стоит отметить, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, когда Ефремов выходил из дома перед поездкой, на его шее не было никаких отметин. А уже позже, после ДТП, на кадрах с места происшествия можно увидеть багровую полосу. Предположительно, след оставил ремень безопасности, который мог врезаться в кожу при столкновении с фургоном.
Напомним, 8 июня поздно вечером произошло страшное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова. Видео с городских камер наблюдения показало, что джип актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Накануне артист был официально задержан, а после по решению суда он помещён под домашний арест. Расследование уголовного дела поставлено на контроль Комитета Госдумы по безопасности.