Шрам уже был на шее Ефремова после аварии — видео

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След на шее Михаила Ефремова был сразу после смертельного ДТП в центре Москвы. Бывший адвокат актёра Виталий Чернышёв рассказал Лайфу, что в результате инцидента артист получил травмы, в том числе шрамы.

— Он сильно ударился во время ДТП, удар был очень сильный, у него остался шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился, — сообщил юрист.

Ранее некоторые СМИ предположили, что актёр пытался совершить суицид после того, как устроил ДТП, в котором погиб человек.

Стоит отметить, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, когда Ефремов выходил из дома перед поездкой, на его шее не было никаких отметин. А уже позже, после ДТП, на кадрах с места происшествия можно увидеть багровую полосу. Предположительно, след оставил ремень безопасности, который мог врезаться в кожу при столкновении с фургоном.