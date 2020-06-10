Ливни с грозой в Москве сохранятся до конца дня

В российской столице до конца дня 10 июня местами будет идти дождь с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 12–17 м/с, предупредили специалисты Главного управления МЧС России по Москве.

Из-за непогоды жителям и гостям города посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При нахождении на улице специалисты рекомендовали не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

— Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП, — пояснили в ведомстве.