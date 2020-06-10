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Ливни с грозой в Москве сохранятся до конца дня

Горожанам посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте и не укрываться под деревьями.

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Фото © ТАСС / Артём Житенев

В российской столице до конца дня 10 июня местами будет идти дождь с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 12–17 м/с, предупредили специалисты Главного управления МЧС России по Москве.

Из-за непогоды жителям и гостям города посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. При нахождении на улице специалисты рекомендовали не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП, — пояснили в ведомстве.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, ночью температура воздуха в Москве опустится до +17...+19 °С.

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