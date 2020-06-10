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Вышел официальный тизер фильма по мотивам романа Замятина "Мы"

Режиссёром экранизации антиутопии стал Гамлет Дульян.

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Релиз фильма "Мы" по мотивам одноимённого романа писателя Евгения Замятина намечен на 2021 год. Об этом сказано в официальном тизере картины, размещённом в Сети.

Режиссёром фильма, в котором снялись Филипп Янковский и Елена Подкаминская, выступил Гамлет Дульян.

Работа над фильмом началась ещё в 2016 году. Экранизацией занимается кинокомпания "Большое кино". По словам Дульяна, главной целью является создание арт-мейнстрима, но сложнее, чем обычно, — с большим вниманием к образу главного героя и деталям истории.

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