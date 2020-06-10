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Путин пожелал губернатору Ленобласти успехов на выборах

Александр Дрозденко сообщил главе государства о желании избираться повторно после обсуждения мер по борьбе с эпидемией.

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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин одобрил решение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко принять участие в выборах главы региона, которые запланированы на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Дрозденко пообщался с главой государства в режиме видеоконференции. После обсуждения борьбы с эпидемией коронавируса и вопросов социально-экономического развития региона он рассказал президенту о своём желании выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

Конечно, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Но, конечно, последнее слово за избирателями. Со своей стороны я вам желаю удачи! — ответил президент.

Ранее Владимир Путин поддержал выдвижение на новый срок главы Татарстана Рустама Минниханова, а также губернаторов ХМАО, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Смоленской, Костромской и Тамбовской областей.

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