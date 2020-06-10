Путин пожелал губернатору Ленобласти успехов на выборах

Президент РФ Владимир Путин одобрил решение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко принять участие в выборах главы региона, которые запланированы на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Дрозденко пообщался с главой государства в режиме видеоконференции. После обсуждения борьбы с эпидемией коронавируса и вопросов социально-экономического развития региона он рассказал президенту о своём желании выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

— Конечно, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Но, конечно, последнее слово за избирателями. Со своей стороны я вам желаю удачи! — ответил президент.