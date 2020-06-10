США заявили о "перехвате" российских военных самолётов около Аляски

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) заявило о "перехвате" российских военных самолётов около Аляски. Согласно сообщению американских военных, речь идёт о четырёх бомбардировщиках Ту-95, двух истребителях Су-35 и самолётах-радарах А-50.

— Истребители F-22 НОРАД при поддержке [самолётов-заправщиков] KC-135 Stratotanker и системы предупреждения Е-3 осуществили перехват российских бомбардировщиков, вошедших в зону идентификации ПВО Аляски, — говорится в "Твиттере" НОРАД.

NORAD intercepts Russian bombers in the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 10th, 2020. pic.twitter.com/XABO23aGpA — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 10, 2020

В командовании утверждают, что к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль сначала приблизилась группа из пяти самолётов ВКС России: двух Ту-95, двух Су-35 и одного А-50. Вторая группа находилась на расстоянии 32 морских миль, она состояла из двух Ту-95 и одного А-50.

Впрочем, в НОРАД признают, что российские военные самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США.

В Минобороны РФ, в свою очередь, пояснили, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. Продолжительность патрулирования составила около 11 часов. В ведомстве подчеркнули, что все полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других стран.