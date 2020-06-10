В Нижнем Новгороде директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки

В Нижнем Новгороде суд приговорил директора стоматологии к тюремному заключению сроком 3 года и 6 месяцев после того, как в медицинском учреждении умерла молодая пациентка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно данным дела, в июне 2017 года 23-летняя девушка обратилась за платной медицинской помощью в стоматологию. Врач сделал ей инъекцию анальгетика и начал лечение, а после процедуры пациентка встала из кресла, но потеряла сознание. Медик попытался реанимировать пострадавшую, но в клинике не было необходимого препарата "Адреналин" для оказания неотложной медицинской помощи.