В Сети запущен проект "Позорный полк". Его авторы публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.

— Позорный полк — это отъявленные негодяи, называющие себя "оппозицией". При этом пропагандирующие нацизм, его идеи открыто и без зазрения совести. Давайте вместе расскажем о них и призовём к ответу, — обратились к пользователям авторы проекта.

В "Позорный полк" уже попало шесть человек, все они уличены в нацизме и являются сторонниками блогера Алексея Навального.