В Сети запущен проект "Позорный полк". Его авторы публикуют фотографии людей, пропагандирующих нацизм и его идеи.
— Позорный полк — это отъявленные негодяи, называющие себя "оппозицией". При этом пропагандирующие нацизм, его идеи открыто и без зазрения совести. Давайте вместе расскажем о них и призовём к ответу, — обратились к пользователям авторы проекта.
В "Позорный полк" уже попало шесть человек, все они уличены в нацизме и являются сторонниками блогера Алексея Навального.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что ещё два фигуранта дела о "Бессмертном полку онлайн" признали вину. Они разместили фото лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и изменника Родины Андрея Власова на сайте акции.