Россиянин выгулял своего двухметрового удава во дворе дома — видео

Житель подмосковного города Видное выгулял во дворе дома двухметровую змею. Кирилл Логвенков и его императорский удав по кличке Вильгельм изрядно позабавили соседей, после чего продолжили прогулку в менее людном месте. Мужчина объяснил Лайфу, что им не давали прохода.

— Гулять же ему надо. Погода хорошая была. Это не опасно! На видео есть реакция людей. Никто в панике не убегал. А оттого что не давали прохода, наоборот, ушли подальше. Ему шесть лет — конечно, не в первый раз гуляем, — говорит Кирилл.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что они гуляли не на детской площадке, как утверждают в соцсетях. Кирилл ещё не занимается разведением змей, однако помимо Вильгельма у него есть ещё пять императорских удавов.