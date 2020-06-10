Никто не входит и не выходит. Любимый бар Ефремова залёг на дно после смертельного ДТП

Любимый бар Михаила Ефремова остановил работу после смертельного ДТП с участием актёра. Как выяснил Лайф, паб Ulysses на данный момент заперт, заведение не работает ни навынос, ни на доставку.

Двери бара не открыли даже для сотрудника ДПС. Правоохранитель простоял у двери некоторое время и вынужден был уехать после короткого разговора по телефону.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня поздно вечером. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Прокуратура подтвердила, что в момент ДТП в крови Ефремова был не только алкоголь. Нарколог рассказал Лайфу, что с коктейлем в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю.