Психологи рассказали, как не разориться на шопинге после коронавируса

В России постепенно начинают ослаблять меры по борьбе с коронавирусом, в ряде городов уже открылись непродовольственные магазины. Психологи напомнили, что шопинг — один из популярных способов снятия стресса и не стоит бездумно скупать ненужные вещи. Эксперты в интервью газете "Петербургский дневник" рассказали, как взять ситуацию под контроль.

— Вам скучно? Одиноко? Хочется доказать себе, что возможно вернуть прежнюю жизнь в неизменном виде? Вы прибавили несколько килограммов за самоизоляцию и чувствуете себя неуверенно? Каждый из этих мотивов не решается шопингом в долгосрочной перспективе. Поразмышляйте над тем, что действительно могло бы вам помочь удовлетворить свои истинные потребности, — отметила психолог Мария Елец.

Специалист Евгения Миронова добавила, что многие в период эпидемии столкнулись с недостатком внимания. По её словам, за желанием скупать новые вещи может скрываться депрессия, поэтому лучше всего обратиться к экспертам.

Если вы всё-таки решили пробежаться по магазинам, психологи рекомендуют сначала провести ревизию своего гардероба и определиться, какие вещи всё же необходимо приобрести. Самый лучший вариант — составить список покупок. Ещё один совет: выделите себе конкретный бюджет и чётко придерживайтесь его.

— Для того чтобы не скупать всё подряд и не делать эмоциональных приобретений, попробуйте откладывать вещь на час или на день. Поверьте, большинство из того, что вы отложили, вам просто не нужно, — добавила специалист.