Маньяка из Тольятти Олега Рылькова признали виновным ещё в двух убийствах детей

Маньяка Олега Рылькова признали виновным ещё в двух убийствах детей, о которых он рассказал в конце прошлого года. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 1998 году преступник был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в нескольких убийствах и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

— [Рыльков] в 2019 году написал явку с повинной, в которой сообщил об убийстве ещё двух детей. В ходе проведённого судебного следствия его причастность к совершению указанных преступлений нашла своё подтверждение, — говорится в сообщении.

Согласно обвинению, в период с 1994-го по 1997 год Рыльков изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девушку и семилетнюю девочку. Одно из преступлений он совершил на территории Автозаводского района Тольятти, а другое — в Борском районе Самарской области.