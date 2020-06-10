На отправленного под домашний арест Ефремова надели электронный браслет

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции надели электронный браслет на актёра Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. С его помощью правоохранители проследят за тем, как заслуженный артист России соблюдает условия домашнего ареста.

Как рассказал источник ТАСС , в квартире актёра разместили стационарное контролирующее устройство. Собеседник агентства отметил, что Ефремову разъяснили его права и обязанности в соответствии с теми ограничениями, которые наложил суд.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, в его крови были найдены наркотические вещества. В суде артист заявил, что произошедшее — чудовищно и ужасно.