Под замком и на браслете. Домашние запои Ефремова под арестом — главная головная боль силовиков

Скандальный артист получил от ФСИН "подарок" — особый телефон и модернизированный электронный браслет.

Районная инспекция Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) взяла под контроль скандально известного артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в трагическом ДТП. В этой аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Суд отправил артиста под домашний арест в квартиру в историческом доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы — Плотников переулок, 4/5.

До 9 августа Ефремову запрещено покидать жилище, нельзя общаться ни с кем, кроме своего адвоката и семьи, нельзя пользоваться телефоном и Интернетом, если только не возникнет необходимость связаться с инспекцией ФСИН, следователем и экстренными службами.

Известно, что на момент ДТП семья артиста находилась в загородном доме, однако теперь кому-то из них придётся вернуться в Москву, чтобы обслуживать Ефремова — покупать продукты, готовить еду, следить за его здоровьем.

Что касается курьеров — доставщиков еды и продуктов, то Ефремову запрещено с ними общаться — это считается нарушением режима. Принять заказ могут только его родственники или адвокаты.

Учитывая давнее увлечение Ефремова алкоголем и другими веществами, сейчас силовиков больше всего беспокоят возможные домашние запои артиста.

— Есть серьёзная опасность того, что он где-то разживётся алкоголем, уйдёт в запой и потеряет контроль. Не дай бог опять поедет куролесить или решит навестить местный бар. Если он покинет квартиру без санкции следователя, это грозит ему реальным арестом в СИЗО, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

Как именно инспекция будет контролировать скандально известного артиста — секрет. Но проверка может приходить внезапно и в любое время суток. Ефремову лучше не рисковать, иначе ФСИН может зафиксировать нарушение и выйти в суд с ходатайством заменить арест на реальный.

Техники уже надели на ногу Ефремова электронный браслет, а в квартире установили специальное следящее устройство — стационарное контролирующее устройство (СКУ). Оно похоже на обычный стационарный телефон.

— СКУ включает в себя базовую станцию, которая устанавливается в квартире, электронный браслет и специальный мобильный телефон, по которому арестант может связаться со следователем, инспекцией ФСИН или вызвать помощь кнопкой SOS. Все соединения и биллинг этого телефона отслеживаются, чтобы арестант не смог связаться с кем не нужно. Принцип контроля простой — браслет находится в поле зрения станции, а когда покидает радиус её действия, то оператор получает сигнал тревоги, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Так контролируется время входа и выхода человека из помещения.

Если Ефремову предстоит допрос или другие действия, тогда следователь свяжется с контролёрами, заранее известит о времени, после чего инспекторы отвезут режиссёра на служебной машине ФСИН.

Ефремов получил модернизированный электронный браслет, который лишён недостатков прежних моделей.

— Например, он более лёгкий, в комплекте пять эластичных ремней, которые не натирают ногу, с новым креплением. Герметичность позволяет погружать его в воду на глубину до 5 м до 15 минут. Тепловой датчик следит, чтобы браслет находился именно на теле человека, а не в кармане. Незаметно снять такой браслет невозможно, потому что оборудование немедленно зафиксирует разрыв ремня. Кроме того, новое изделие почти в 11,7 раза дешевле предыдущей модели: старый браслет стоит 102 тыс. рублей, новый — 8,7 тыс. У этого браслета теперь есть мощный аккумулятор, который служит до семи лет, — добавил источник.