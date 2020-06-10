"Вызывал ужас у окружающих". Разин рассказал о встрече с пьяным Ефремовым

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился мнением об актёре Михаиле Ефремове, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Музыкант говорит, что впечатления от встречи со звездой у него не из приятных.

— Я с ним встречался на "Кинотавре" в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде. Он всё время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих, — написал Разин в "Инстаграме".

Он считает Ефремова не единственным представителем российского шоу-бизнеса, у которого есть проблемы со спиртным и запрещёнными веществами. Разин уверен, "почти половина отечественных звёзд — это наркоманы и алкоголики". По словам продюсера, они постоянно находятся под влиянием запрещённых веществ и перевозят их в самолётах, но им всё прощают.

Музыкант говорит, что и сам неоднократно становился свидетелем подобных действий звёзд. Разин призывает "сажать наркоманов в тюрьму".