"Вызывал ужас у окружающих". Разин рассказал о встрече с пьяным Ефремовым

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин поделился мнением об актёре Михаиле Ефремове, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Музыкант говорит, что впечатления от встречи со звездой у него не из приятных.
— Я с ним встречался на "Кинотавре" в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде. Он всё время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих, — написал Разин в "Инстаграме".
Он считает Ефремова не единственным представителем российского шоу-бизнеса, у которого есть проблемы со спиртным и запрещёнными веществами. Разин уверен, "почти половина отечественных звёзд — это наркоманы и алкоголики". По словам продюсера, они постоянно находятся под влиянием запрещённых веществ и перевозят их в самолётах, но им всё прощают.
Музыкант говорит, что и сам неоднократно становился свидетелем подобных действий звёзд. Разин призывает "сажать наркоманов в тюрьму".
Напомним, 8 июня поздно вечером в Москве произошло страшное ДТП с участием Михаила Ефремова. Видео с камер наблюдения показало, что джип актёра пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Накануне артиста задержали, а впоследствии поместили под домашний арест. Прокуратура подтвердила, что в момент ДТП в крови Ефремова был не только алкоголь.