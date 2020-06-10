"Смотреть видео было ужасно". Дочь погибшего таксиста рассказала Лайфу, кого семья считает виновным в ДТП с Ferrari

Семья водителя такси Владимира Матусевича, погибшего в ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге, узнала об аварии на следующий день. Об этом Лайфу сообщила дочь таксиста Ирина Матусевич, которая заподозрила неладное утром, когда проснулась и поняла, что отец не приезжал домой.

— Я подумала, что он в гостях, позвонила родственнице, она сказала нет, он не у неё. Я уже заволновалась, стала обзванивать всё, и потом уже дозвонилась в службу несчастных случаев, и нам это сообщили. Потом я получала разрешение на захоронение, я получила разрешение, и мне там сказали, что был звонок со стороны водителя Ferrari, и они предложили финансовую помощь в захоронении, — рассказала собеседница.

По словам Матусевич, она находилась в состоянии аффекта и не понимала, что происходит, потому пообещала подумать и перезвонить.

— Причина смерти — острое кровоизлияние и сердце. Самое ужасное, конечно, было это видео смотреть. Смотрели со всех ракурсов. Там такая спорная ситуация, кто как думает, я не знаю. Превышение скорости, конечно, было огромное, он потому что уже на мигающий зелёный, ещё, наверное, хотел успеть и прибавил газку. А то что колёса папины чуть-чуть пересекли — если бы не пересекли, конечно, был бы виноват стопроцентно тот водитель. Помощь его, наверное, примем, сейчас не лишние будут со всеми этими делами, похороны — очень дорого, — заявила женщина.