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"Смотреть видео было ужасно". Дочь погибшего таксиста рассказала Лайфу, кого семья считает виновным в ДТП с Ferrari

О гибели отца женщина узнала на следующий после аварии день.

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Семья водителя такси Владимира Матусевича, погибшего в ДТП с Ferrari в Санкт-Петербурге, узнала об аварии на следующий день. Об этом Лайфу сообщила дочь таксиста Ирина Матусевич, которая заподозрила неладное утром, когда проснулась и поняла, что отец не приезжал домой.

Я подумала, что он в гостях, позвонила родственнице, она сказала нет, он не у неё. Я уже заволновалась, стала обзванивать всё, и потом уже дозвонилась в службу несчастных случаев, и нам это сообщили. Потом я получала разрешение на захоронение, я получила разрешение, и мне там сказали, что был звонок со стороны водителя Ferrari, и они предложили финансовую помощь в захоронении, — рассказала собеседница.

По словам Матусевич, она находилась в состоянии аффекта и не понимала, что происходит, потому пообещала подумать и перезвонить.

Причина смерти — острое кровоизлияние и сердце. Самое ужасное, конечно, было это видео смотреть. Смотрели со всех ракурсов. Там такая спорная ситуация, кто как думает, я не знаю. Превышение скорости, конечно, было огромное, он потому что уже на мигающий зелёный, ещё, наверное, хотел успеть и прибавил газку. А то что колёса папины чуть-чуть пересекли — если бы не пересекли, конечно, был бы виноват стопроцентно тот водитель. Помощь его, наверное, примем, сейчас не лишние будут со всеми этими делами, похороны — очень дорого, — заявила женщина.

Напомним, авария с красным Ferrari стоимостью 10 миллионов рублей произошла 7 июня. В результате лобового столкновения на перекрёстке Введенской улицы и Большого проспекта в Петербурге погиб таксист. По данным Лайфа, за рулём гоночного авто находился бизнесмен Арсений Орлов, который занимается производством соков и торговлей консервированными фруктами, орехами и овощами. Он предложил помощь семье погибшего с похоронами и не стал требовать компенсацию за разбитый автомобиль.

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