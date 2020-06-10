Работающим 1 июля россиянам пообещали повышенную оплату труда

Работающие в день голосования по поправкам в конституцию граждане получат повышенную оплату труда. Об этом сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

— Граждане не должны потерять в оплате труда за июль, — сказала сенатор в беседе с РИА "Новости".

Святенко напомнила, что порядок оплаты труда в нерабочие праздничные дни и выходные регулирует 153-я статья Трудового кодекса РФ. Особенности начисления выплат связаны с установленной для работников системой.

Напомним, российский лидер Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Глава государства планирует принять участие в голосовании лично.